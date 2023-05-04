الجمهوريون يشككون في تصريح وزيرة الخزانة حول سقف الدين

يشك الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تقدير وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على سداد ديونها قبل 1 يونيو إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه مع خروج مجلس النواب من الجلسة، يصطف الجمهوريون في مجلس الشيوخ وراء خطة رئيس المجلس كيفن مكارثي، ويروجون لوحدتهم ويختبرون عزم الرئيس جو بايدن على عدم التفاوض بشأن رفع سقف الديون.

وقبل أيام، أبلغت يلين مكارثي أن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وتعليقا على ذلك، قال السناتور الجمهوري جون كينيدي: "لا أعتقد أن الأول من يونيو هو الحد الأقصى ، أعتقد أن هذا هو السقف السياسي الذي حددته الوزيرة للضغط على الناس. أعتقد أن السقف هو إلى حد كبير نهاية يوليو، أو في وقت ما في أغسطس".

وأضاف: "لا أحد يصدقها.. أنا لا أصدقها. لا أقول إنها كاذبة، أنا فقط أقول إن جانيت يلين لم تعد اقتصادية وأستاذة - إنها سياسية".

وعلى الجانب الآخر، يدق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ناقوس الخطر بأن الوقت ينفد ويحثون زملائهم على الاستماع إلى يلين.

وقال السناتور الديمقراطي مايكل بينيت: "من المضحك كيف يصبح الجميع اقتصاديا في هذه اللحظات. أنا حقا لا أفهم سياسة اللعب مع أسعار الرهن العقاري للأمريكيين ومعدلات الفائدة الخاصة بهم، وعلى قروضهم".

المصدر: axios