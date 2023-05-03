هجوم حاد على ساويرس بسبب تصريحاته حول الاستثمار في مصر

شن النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري، هجوما حادا على رجل الأعمال المصري المهندس سميح ساويرس بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في مصر.

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وقال بكري إن ساويرس أدلي بتصريحات لإحدى القنوات العربية شكك فيها في جدوى أن يكون للقطاع الخاص دور في مصر وقال إنه يتفاوض حاليا في الاستثمار خارج البلاد، مضيفا: "سؤالي فقط للمهندس سميح : لقد كان نصيبك من المشاركه في المشروعات القومية الكبرى في مصر 75 مليار جنيه في سبع سنوات. هذا لشركه واحدة فما بالك بحوالي 4 آلاف شركه قطاع خاص تشارك في هذه المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة ويعمل فيها 5 ملايين عامل مصري".

وأضاف: "أنت تعلم أن هذا الأمر فرضته ظروف بعينها بعد الإنهيارات الكبرى التي شهدتها البلاد بسبب الفوضى التي عمت مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، وسيادتك تدرك أيضا أن الدولة فتحت الباب واسعا الآن أمام القطاع الخاص ليعود إلى ممارسة دوره المنوط به والهام والضروري".

وأستطرد هجومه قائلا: "كنت أتمنى منك أن تترفع عن لغة الإثارة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة ولكن للأسف . لقد حققتم مليارات الدولارات في مصر ويبدو أن نكران الجميل أصبح سمة هذه الأيام".

وأضاف :"ثق ياسيد سميح أن مصر سوف تتعافى من أزمتها وتتجاوز كل محاولات إفشالها بفضل أبنائها المخلصين الذين يعشقون الوطن أكثر من عشقهم للمال . بقي لي سؤال هام . لديكم آل ساويرس ثروة تقترب من 10 مليارات دولار ، هل تستطيع أن تقول لي كم مليارا منها في مصر للأسف ولا مليار".

المصدر: RT