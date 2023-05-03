طلبات التصدير الروسية تصعد لأول مرة في 15 شهرا

بلغ مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا في أبريل الماضي 52.6 نقطة مقابل 53.2 نقطة في مارس الماضي لكن طلبات التصدير الروسية صعدت الشهر الماضي لأول مرة في 15 شهرا.

ووفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" فقد تمت ملاحظة زيادة في طلبات التصدير لأول مرة منذ 15 شهرا على الرغم من انخفاض الإنتاج الصناعي.

وجاء في بيان للوكالة: "شهد أبريل أضعف نمو للقطاع منذ يناير 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدد صغير من الطلبات الجديدة. في الوقت نفسه، زادت العمالة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2006 والإنتاجية أقرب إلى الاستقرار وسط تقارير عن تحسن الخدمات اللوجستية".

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المؤشر فوق 50 نقطة، تشير إلى زيادة في نشاط الأعمال، وعندما تكون أدنى من هذا المستوى، فهذا يعني حدوث تباطؤ.

المصدر: إنترفاكس