الأصباغ الوطنية الإماراتية تشتري شركة كبرى تابعة للحكومة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على أسهم باكين التابعة للحكومة المصرية، في صفقة بلغت قيمتها 770.4 مليون جنيه بنسبة 81%.

ووصل إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض إلى 19.35 مليون سهم، بسعر 39.8 جنيه للسهم الواحد، لتتخطى قيمة الصفقة 770 مليون جنيه.

يذكر أن شركة باكين تلقت نحو 5 عروض استحواذ، بدأت منذ يوليو الماضي بعد أن أعلنت شركة سايباد للاستثمار الصناعي نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم باكين بسعر مبدئي يتراوح بين 16 و16.5 جنيه للسهم الواحد، ثم رفعت السعر إلى 18.75 جنيه بعد أن رأى مجلس الإدارة أن القيمة الأولى المعروضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة.

وأعلنت الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات – سايبس في أغسطس الماضي نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم باكين بسعر يتراوح من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم الواحد، ثم تقدمت باعتذار عن الاستمرار قدما بصفقة الاستحواذ.

وفي نوفمبر الماضي وضعت شركة الأصباغ الوطنية القابضة أعلى سعر استحواذ حينها عند 29 جنيها للسهم الواحد.

المصدر: القاهرة 24