الكرملين يعلق على احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تراقب الوضع مع احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قلقة من احتمال تخلف واشنطن عن السداد: "نرى أن الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي يعانيان من مشاكل معينة: معدلات التضخم المرتفعة وسط توقعات بارتفاع التضخم. بالطبع، نحن نراقب كل هذا بعناية شديدة".

وأمس حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل.

وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

المصدر: نوفوستي