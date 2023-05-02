الذهب الأسود يعكس اتجاهه في ظل مخاوف من الركود

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

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وبحلول الساعة 16:31 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.97% إلى 74.17 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.82% إلى 77.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% والخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.33%.

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بأكثر من 1% وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ