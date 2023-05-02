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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع تم تسجيله أمس الاثنين بأكثر من 1% وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 75.89 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.33% إلى 79.57 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بأكثر من 1% وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ

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