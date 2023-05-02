البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85٪ على الرغم من توقف صعوده الشهر الماضي والأدلة الجديدة على تباطؤ التضخم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه الزيادة ترفع معدل النقد إلى 3.85٪، وهو أعلى معدل في أستراليا منذ أبريل 2012.

وكان اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 4 أبريل، الأول خلال عام الذي يترك أسعار الفائدة معلقة لإتاحة الوقت لمجلس إدارة البنك لمراقبة آثار الزيادات الأخيرة. بينما توقع معظم الاقتصاديين أن يظل معدل السيولة ثابتا عند 3.6٪ في اجتماع البنك في مايو.

والأسبوع الماضي، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن التضخم في ربع مارس قد تباطأ إلى 7٪ من 7.8٪ في ديسمبر.

لكن محافظ المصرف المركزي، فيليب لوي قال إن التضخم ظل بعيدا جدا عن النطاق المستهدف للمصرف البالغ 2٪ إلى 3٪، مضيفا: "لقد تجاوز التضخم في أستراليا ذروته، ولكن عند 7٪ لا يزال مرتفعا للغاية وسيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إلى النطاق المستهدف".

وأشار إلى أنه "بينما أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضا مرحبا به في التضخم، تظل التوقعات المركزية أن الأمر سيستغرق عامين قبل أن يعود التضخم إلى قمة النطاق المستهدف"، مبينا أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.5٪ في عام 2023 و3٪ في منتصف عام 2025".

المصدر: AP