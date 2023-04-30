تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي بين مصر وقطر

عقد محمد معيط وزير المالية المصري، لقاء ثنائيا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، في المغرب.

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وقال الوزير المصري: "إننا حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي مع الجانب القطر، على نحو يسهم فى تهيئة بيئة أكثر تحفيزا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين".

ولفت إلى "أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره المنشود في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تتعاظم أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة".

وأضاف الوزير المصري: "إننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية الواعدة، خاصة في ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، في قطاعات ذات أولوية في ظل التوجه العالمي للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذى تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة للتوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، استنادا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية".

من جهته، أوضح على بن أحمد الكواري وزير مالية قطر، أن بلاده تعد مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات، لافتا إلى "أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارا للروابط التاريخية بين البلدين.." ووجه دعوة لمحمد معيط وزير المالية لحضور منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، الذي يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو المقبل.

المصدر: RT