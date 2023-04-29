الحكومة المصرية تحذر المواطنين بشأن الذهب

حذرت الخكومة المصرية اليوم السبت، المواطنين، من بيع الذهب، موضحة أن سوق الذهب ترتبط بأكثر من عنصر.

وخلال مؤتمر صحفي له، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي أن سوق الذهب ترتبط بأكثر من عنصر، ومنها السعر العالمي والدولار والعرض والطلب.

وأضاف المصيلحي: "كمية الذهب في مصر محدودة جدا"، متابعا: "اللي عنده دهب ميبيعهوش.. وإذا زاد الطلب عن العرض تحدث فجوة في الأسعار".

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة الطلب على السبائك وجنيهات الذهب، وأن أي تدخل من الوزارة غير مسموح.

المصدر: "القاهرة 24"