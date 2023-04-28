اقتصاد أوروبا ينمو بالكاد بينما يضغط التضخم على المستهلكين

نما الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، واكتسب بالكاد زخما، بعد تفادي ركود مني به في الشتاء مع استمرار التحديات التي يفرضها التضخم.

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جاء الرقم الأقل اليوم الجمعة في أعقاب تقديرات نمو مخيبة للآمال بالنسبة للولايات المتحدة في اليوم السابق، والتي أبقت المخاوف من أن يمنى أكبر اقتصاد في العالم بركود تلوح مؤشراته في الأفق.

وزادت الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو سرعة النمو لديها في الربع الأول بعد نمو صفري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

والتضخم يعيق الإنفاق الاستهلاكي، حيث لا تعوض زيادات الأجور سوى جزء مما أصبح عدد أكبر من المواطنين يدفعه لشراء البقول والملابس وغيرها.

كما أن رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم سوف تؤثر بدورها على النمو من خلال رفع كلفة الائتمان للمشتريات أو الاستثمار التجاري.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 6.9 بالمائة في مارس 2023 مقارنة بـ8.5 بالمائة في فبراير 2023، لكنه كان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمائة والذي يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد.

وقال نيكولا نوبيل المحلل الاقتصادي الإيطالي البارز بشركة الاستشارات الإقتصادية "أكسفورد إيكونوميكس"، إنه بالرغم من أن التوسع المتواضع "يهدئ مخاوف حدوث ركود شتوي دون شك"، فإن التضخم المستمر سوف يؤثر على النمو على مدار العام.

وأضاف: "نتوقع أن تتحرك منطقة اليورو في الأرباع المقبلة ببطء شديد، في غياب محرك نمو قوي، لا أن تنطلق في توسع قوي".

المصدر: أ ب