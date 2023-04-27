وزارة النفط العراقية تعلن عن إجمالي الصادرات النفطية لشهر مارس 

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي.

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وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و913 ألفا و27 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و506 ملايين و401 ) ألف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 98 مليونا و875 ألفا و692 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و727 ألفا و494 برميلا.

ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.385 دولارا. وتم تحميل الكميات المصدرة من قبل 35 شركة عالمية من عدة جنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: RT