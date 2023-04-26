العراق.. معدل التضخم يسجل انخفاضا بنسبة (0.7%) مارس الماضي

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن تسجيل قسم الأرقام القياسية في الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاضا في معدل التضخم الشهري، خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "معدل التضخم سجل انخفاضا بنسبة (0.7%) خلال شهر مارس الماضي، فيما شهد معدل التضخم السنوي، ارتفاعا بنسبة (5.3٪) خلال شهر مارس من العام الحالي مع نفس الشهر من عام 2022".

وأضاف أن "انخفاض معدل التضخم كان نتيجة انخفاض أسعار عدد من المجاميع السلعية، إذ انخفض قسم السكن بنسبة (4.1%), نتيجة انخفاض مجموعة إمدادات المياه والكهرباء بنسبة (24.4%)، ومجموعة الوقود بنسبة (1.6%)، وصيانة وخدمات المسكن انخفضت بنسبة (0.1%)".

وأشار الهنداوي إلى أن "قسم النقل انخفض هو الآخر بنسبة (1.3%)، فيما انخفض قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، أما قسم الترفيه والثقافة فقد سجل انخفاضا بنسبة (0.5٪)".



المصدر: RT