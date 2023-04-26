الاتحاد الأوروبي يقرر التخلص تدريجيا من تجارة حصص الانبعاثات

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، عدة تشريعات لضمان تلبية وتحقيق أهداف الاتحاد بشأن المناخ للفترة حتى عام 2030.

يوم أمس الثلاثاء، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، سلسلة من القوانين التي تشكل جزءا من برنامج Fit for 55، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

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على سبيل المثال، أقر المجلس الأوروبي بعض التغييرات في نظام تداول والمتاجرة بحصص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (ETS)، والتي ترفع الحد العام لخفض الانبعاثات في عدد من القطاعات إلى 62 ٪ مقارنة بمستويات 2005، كما وافق أيضا على آلية تعديل انبعاثات الكربون عبر الحدود (CBAM).

ويخطط الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار حصص الانبعاثات المجانية لشركاته بحلول عام 2034، وتقليل بيعها للمنتجين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، في إطار التجديد سيتم فرض حصص غازات الاحتباس الحراري في القطاع البحري، كما ستتم مراجعة وضع قطاع الطيران، حيث سيتم إلغاء حصص الانبعاثات الحرة هناك تدريجيا حتى حلول عام 2026 لتعزيز وقود الطيران الأكثر نظافة.

المصدر: نوفوستي