بوتين يرحب بالمشاركين في معرض "إنوبروم" الصناعي في طشقند

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم آسيا الوسطى"، وجاء ذلك بحسب بيان تم نشره على موقع الكرملين اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "أصدقائي الأعزاء! أرحب بكم بمناسبة افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم آسيا الوسطى". تمتلك آسيا الوسطى أغنى الموارد الطبيعية وإمكانات بشرية هائلة وتظهر العمليات الإقليمية للتعاون الاقتصادي ديناميكيات عالية للغاية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المؤشر الأكثر دلالة على تطور التفاعل بين الدول المستضيفة للحدث (روسيا وأوزبكستان) هو زيادة التجارة الثنائية بأكثر من الربع في العام الماضي.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المعرض سيتمكنون من تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الساعة للتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري ووضع الخطوط العريضة لمشاريع مشتركة متبادلة المنفعة وإقامة شراكات جديدة.

وأمس الاثنين افتتح في عاصمة أوزبكستان طشقند معرض "إنوبروم آسيا الوسطى" ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من روسيا وأوزبكستان ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.

المصدر: نوفوستي