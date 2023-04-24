وفاة رجل أعمال مصري كبير ساعده رئيس ديوان أمير قطر السابق

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة رجل الأعمال الكبير فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، والتي تمتلك توكيلات BMW وميني بريليانس السابق.

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وقال نجل شقيق رجل الأعمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنا لله وإنا اليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي فريد الطوبجي، نسالكم بالدعاء له".

وتمت إقامة صلاة الجنازة على رجل الأعمال فريد الطوبجي، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر يوم أمس الأحد.

وفي وقت سابق، مثل رجل الأعمال فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، التي تمتلك توكيلات BMW وميني بريليانس، أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده بتهمة التهرب الضريبي.

الطوبجي، الذي كان يترأس مجلس إدارة واحدة من كبريات شركات السيارات في مصر، انتخب رئيسا لرابطة مصنعي السيارات المصرية، في 2019، وكان يلاحقه العديد من الاتهامات بين الحين والآخر.

رجل الأعمال المصري دخل عالم السيارات في عام 2003 على يد الشيخ عيسى الكواري، الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري القطري في عهد الشيخ خليفة.

المصدر: القاهرة 24