انخفاض أسعار النفط وسط ضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي
انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى 76.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.30% إلى 80.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
والأسبوع الماضي، أنهت عقود الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.70% عند 77.87 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 6%.
فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة بنسبة 0.70% أيضا عند 81.66 دولار للبرميل، وسجلت العقود خسائر أسبوعية بنحو 5.8%.
واليوم تراجعت أسعار النفط حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على احتمالات تراجع الإمدادات بعد تخفيض دول في "أوبك+" للإنتاج.
المصدر: RT + بلومبرغ