شركة "بيد باث آند بيوند" الأمريكية تشهر إفلاسها

أعلنت شركة "بيد باث آند بيوند" الأمريكية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة، أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، لكن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.

وقدمت الشركة المحاصرة الطلب يوم الأحد إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية نيوجيرسي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق.

وقالت الشركة إنها قدمت الطلب طواعية لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها.

كما قالت إن متاجرها ستظل مفتوحة وستستمر في خدمة العملاء وأنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.

المصدر: أ ب