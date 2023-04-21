السعودية تتقدم 17 مرتبة حسب مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023.

وكتب على "تويتر": "المنظومة ستواصل - بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".

بدعم وتمكين من سمو سيدي ولي العهد، المملكة تقفز (17) مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023؛ وستواصل المنظومة -بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 🇸🇦 — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) April 21, 2023

وأشارت وزارة النقل في بيان لها، عن فخرها بالتقدم 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت الوزارة: "ماضون بخطوات واثقة نحو آفاق غير مسبوقة لتطوير القطاع وتحقيق المستهدفات".

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام سعودية