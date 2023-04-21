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السعودية تتقدم 17 مرتبة حسب مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023

مال وأعمال

السعودية تتقدم 17 مرتبة حسب مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023
Legion-Media
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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023.

وكتب على "تويتر": "المنظومة ستواصل - بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".

وأشارت وزارة النقل في بيان لها، عن فخرها بالتقدم 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت الوزارة: "ماضون بخطوات واثقة نحو آفاق غير مسبوقة لتطوير القطاع وتحقيق المستهدفات".

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المصدر: وسائل إعلام سعودية 

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