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بيسكوف: العقوبات الغربية الجديدة ستضرب الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

بيسكوف: العقوبات الغربية الجديدة ستضرب الاقتصاد العالمي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا من قبل الغرب ستضر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحى الأزمة في جميع أنحاء العالم.

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وأشار بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الجمعة، إلى أن مثل هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد العالمي وستضاعف الضرر الذي لحق به بسبب القيود المفروضة حاليا، وشدد على أن "هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة المنحى نحو أزمة اقتصادية عالمية".

وقال بيسكوف إن "الكرملين يدرك أن واشنطن وبروكسل تدرسان إجراءات تقييدية جديدة وتراقبان الوضع عن كثب".

وأكد بيسكوف أن روسيا تواصل بنجاح التكيف مع القيود والتطور في مواجهة الضغوط الخارجية، وأضاف بيسكوف أن موسكو تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر الكامنة وراء "أفكار مثل هذه للمعارضين (لروسيا)".

وجاءت التصريحات بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن دول مجموعة السبع تدرس إمكانية حظر توريد جميع أنواع المنتجات تقريبا إلى روسيا.

المصدر: برايم

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