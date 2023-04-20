طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع

صعدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، وظلت فوق مستوى 200 ألف طلب.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، بأن طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي زادت بمقدار 5000 طلب عن المستوى في الأسبوع الذي قبله إلى 245000 طلب.

وجاءت نتيجة الأسبوع الماضي مخالفة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، أن يكون الرقم عند مستوى 240 ألف طلب، ارتفاعا من المستوى غير المعدل للأسبوع الذي قبله 239 ألف طلب.

وانخفض متوسط ​​عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 0.5 ألف إلى 239.75 ألف من المستوى المعدل للأسبوع السابق البالغ 240.25 ألف.

المصدر: برايم