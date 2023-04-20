انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك مع تجدد المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي مع استمرار مسار التشديد النقدي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.20% إلى 78.21 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.88% إلى 82.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أغلقت عقود الذهب الأسود التعاملات على انخفاض بنحو 2%، حيث تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% وسجل عند التسوية 79.16 دولار للبرميل، وخام "برنت" بنسبة 1.9% إلى 83.12 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ