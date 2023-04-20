انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف الاقتصادية
Globallookpress
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك مع تجدد المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي مع استمرار مسار التشديد النقدي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.20% إلى 78.21 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.88% إلى 82.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أغلقت عقود الذهب الأسود التعاملات على انخفاض بنحو 2%، حيث تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% وسجل عند التسوية 79.16 دولار للبرميل، وخام "برنت" بنسبة 1.9% إلى 83.12 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ