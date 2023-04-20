السعوديات يسجّلن قفزة نوعية في عدد السجلات التجارية التي يمتلكنها

كشف رصد أجرته "عكاظ" السعودية أن النساء السعوديات يمتلكن أزيد من 433 ألف سجل تجاري خاص بهنّ، وارتفعت نسبتها إلى 40% من إجمالي السجلات التجارية المؤسسية البالغة 1.8 مليون سجل تجاري.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير حديث لوزارة التجارة - اطّلعت "عكاظ" عليه - أن إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي صدرت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بلغ 65363 سجلا تجاريا، كان نصيب النساء من السجلات المصدرة للمؤسسات 31%.

كما استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي، واستحوذ على 34% من السجلات المصدرة، وبلغ عدد السجلات الصادرة لقطاع الجملة والتجزئة نحو 21 ألف سجل، تلاه قطاع التشييد بنحو 10 آلاف سجل، وخدمات الإقامة والمطاعم 8 آلاف سجل.

هذا وبينت الوزارة أن عدد السجلات التجارية في المملكة بلغ بنهاية الربع الأول نحو 1.32 مليون سجل تجاري، منها 1.08 مليون سجل تجاري للمؤسسات، فيما بلغ عدد سجلات الشركات أكثر من 236 ألف سجل تجاري.

المصدر: عكاظ