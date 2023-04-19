"500 جنيه باسم السيسي".. الكشف عن حقيقة إصدار عملة جديدة في مصر

كشفت مصادر مصرفية، حقيقة طرح عملة نقدية في مصر، من فئة 500 جنيه، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل وصول التضخم إلى 39% الشهر الماضي وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.

إقرأ المزيد

وأوضحت مصادر مصرفية، أنه لم يتم طباعة أو إصدار عملة من فئة 500 جنيه في مصر من قبل البنك المركزي المصري، حيث تم تداولت مجموعة من الصور لعملة مطبوع عليها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن طباعة عملة فئة 500 جنيه يحتاج لدراسات مطولة لوضع القطاع المصرفي المصري وقبول السوق للعملة وأهميتها في ظل الوضع الاقتصادي للبلاد.

وذكرت المصادر، أنه لا يوجد داع حاليا لطرح عملة فئة 500 جنيه بعد طباعة نقود جديدة لعيد الفطر المبارك من كل الفئات النقدية.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم أيضا إصدار عملة فئة 20 جنيها من مادة البوليمر التي سبق أن تم الإعلان عنها منذ نحو عامين، وتم الاكتفاء بطباعة العشرة جنيهات البلاستيكية البوليمر في مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية.

المصدر: القاهرة 24