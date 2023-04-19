ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو يسجل أكبر زيادة في نحو 5 أشهر

أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الأربعاء، القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو لشهر مارس الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 0.9% في مارس 2023 مقارنة بالشهر الذي قبله فبراير 2023، ويعد الارتفاع أكبر زيادة في الأشهر الخمسة الماضية.

وعلى أساس سنوي، جاءت القراءة بما يتطابق مع القراءة الأولية الصادرة منذ أكثر من أسبوعين، وأوضحت البيانات أن التضخم السنوي للمنطقة قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.9% خلال شهر مارس الماضي، وهي أقل من القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 8.5% بشهر فبراير الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى أن التضخم السنوي الأساسي تسارع الشهر الماضي إلى 5.7% من 5.6%.

وتم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في منطقة اليورو في مارس الماضي في هنغاريا (25.6%) ولاتفيا (17.2%) وجمهورية التشيك (16.5%)، فيما تم تسجيل أدنى مستوى في لوكسمبورغ (2.9%) وإسبانيا (3.1%) وهولندا (4.5%).

المصدر: برايم