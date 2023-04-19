صادرات إيران إلى العراق تسجل مستوى غير مسبوق

أكد مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، تخطى صادرات البضائع الإيرانية إلى العراق في السنة المالية المنتهية 20 مارس 2023، مستوى 10 مليارات دولار.

واعتبر المسؤول في تصريح اليوم الأربعاء، أن تصدير أكثر من 10 مليارات دولار من السلع للعراق في السنة المذكورة، يعد مستوى جديد غير مسبوق.

وأشار إلى أن الصادرات للعراق شهدت زيادة بنحو 15 بالمئة عن السنة السابقة المنتهية 20 مارس 2022، حينها تم تسجيل قرابة 8.2 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن سلعا مثل الغاز الطبيعي وسبائك الصلب ومنتجات الألبان والبلاستيك واليوريا والبرتقال والبيض والحديد الاسفنجي والانابيب وحديد البروفيل وأنواع المحولات الكهربائية والصناعات المعدنية شهدت زيادة عن السنة السابقة.

بالمقابل أكد بيلتن أن واردات إيران من العراق سجلت نحو 200 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس 2023، مؤكدا أن العراق أحد شركاء إيران الاستراتيجيين فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما الصادرات.

المصدر: مهر