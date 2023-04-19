"وصلت لـ300%".. قفزة كبيرة في استثمارات دولة عربية داخل مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن قفزة كبيرة للاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة الأخيرة.

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وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وأضاف هيبة إن ‏مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي لم تنل القدر الكافي من اهتمام المستثمرين حتى الآن، وهو ما يتطلب أن ينظر إليها الاستثمار بشكل جاد ولا سيما لأهميتها للمنطقة كلها.

المصدر: اليوم السابع