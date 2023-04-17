البنك المركزي الأوروبي: الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتلتين متنافستين بقيادة الولايات المتحدة والصين

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانقسام إلى كتلتين متنافستين عالميتين على رأسهما الولايات المتحدة والصين.

وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن رأيها، يوم الاثنين، في ندوة المجلس الأمريكي غير الحكومي للعلاقات الخارجية.

وقالت: "إننا نشهد تجزئة للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، تحاول كل كتلة توحيد أكبر قدر ممكن من بقية العالم حول مصالحها الاستراتيجية والقيم المشتركة".

وأضافت: "يمكن أن يكون جيدا للغاية أن تتمحور الكتلتين بقيادة الولايات المتحدة والصين على التوالي، أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الحالي ".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس