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القيمة السوقية لـ"أرامكو" تتجاوز التريليوني دولار مجددا

مال وأعمال

القيمة السوقية لـ
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" السعودية، مستوى التريليوني دولار مجددا، لتصل قيمتها إلى 7.65 تريليون ريال (2.04 تريليون دولار).

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ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سهم الشركة اليوم بنحو 5%، ليسجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 34.75 ريال، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقا إلى 4% عند سعر 34.4 ريال ما يضع القيمة السوقية عند 7.57 تريليون ريال (2.02 تريليون دولار).

وجاء ذلك بعد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة "أرامكو" إلى شركة "سنابل" للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

المصدر: الاقتصادية

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