ارتفاع صادرات البنزين الروسي بنسبة 40% منذ بداية 2023

نمت صادرات البنزين من روسيا منذ بداية العام بنحو 40% لتصل إلى ما يقرب من مليوني طن، وجاء ذلك بحسب ما كتبته صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصادر مطلعة على بيانات رسمية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات تتجاوز بنسبة 5% أرقام العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من الحظر البحري الحالي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية والسقف السعري.

وقالت الصحيفة: "زاد المشاركون في السوق صادرات البنزين بنسبة 40% تقريبا على أساس سنوي إلى 1.8 مليون طن في ثلاثة أشهر ونصف".

كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن روسيا، التي كانت المورد الرئيسي لمادة الديزل إلى أوروبا قبل العقوبات، خفضت صادرات المادة بنسبة 3% وسط زيادة الشحنات إلى السوق المحلية.

ووفقا للخبراء، تنمو إمدادات البنزين في الخارج وسط فائض في السلع وهوامش عالية من الأرباح للصادرات. وأضاف الخبراء أن العقوبات أدت إلى انتشار ممارسة مزج البنزين بالنافثا مما يسمح ببيع مثل هذا المنتج بالحد الأقصى للسقف السعري.

المصدر: "كوميرسانت"