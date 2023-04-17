بنغلاديش وروسيا تعتمدان اليوان في "عقد نووي"

اتفقت روسيا وبنغلاديش على اعتماد اليوان لسداد قرض لبناء محطة "روبور" للطاقة النووية، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة نقلا عن إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية البنغلاديشية.

وقالت صحيفة "بيزنس ستاندرد" البنغلاديشية: "بموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم بنغلاديش بتسوية المدفوعات مع روسيا من خلال أي بنك صيني وسيستلم المستفيدون الروس المدفوعات باستخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود بين البنوك CIPS، وهو بديل لنظام SWIFT لمدفوعات اليوان".

قدمت روسيا قرضا لبنغلاديش لبناء محطة "روبور" للطاقة النووية، ويتم تنفيذ المشروع من قبل مقاول برئاسة شركة "روساتوم".

وتقدر قيمة محطة الطاقة النووية بـ 12.65 مليار دولار، يتم تمويل 90% منها بقرض روسي يتم سداده على مدى 28 عاما.

ويتم بناء محطة "روبور" على أساس مشروع روسي AES-2006، ويقع الموقع المختار لبناء المحطة على الضفة الشرقية لنهر بادما على بعد 160 كيلومترا من دكا عاصمة بنغلاديش.

وتم وضع حجر الأساس لبناء المحطة في خريف 2013 والمحطة مؤلفة من وحدتين للطاقة بمفاعلات VVER-1200 بطاقة تصل إلى 1200 ميغاواط لكل منهما.

المصدر: نوفوستي