بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.. خبير يتحدث عن فئة الـ10000 ليرة سورية (صورة)

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أنه لا توجد حاجة ملحة بالسوق السورية لإصدار فئات نقدية أكبر وخاصة أن المصرف المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن يرفد السوق بها.

واعتبر الخبير خزام في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أنّه كما في كل مرة، تتداول صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإصدار فئات نقدية أكبر من فئة 5 آلاف (ليرة سورية) التي تم إصدارها في مطلع عام 2021.

وقال: "تنشر هذه الصفحات صوراً لورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة، وهذا الأمر ينفيه مصرف سوريا المركزي دائماً لاعتبارات عديدة منها التشريعية، كما يعتبر أشخاص كثر أن إصدارها سيؤدي إلى زيادة التضخم بالسوق".

وفي السياق، أشار خزام إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للمصرف المركزي من ناحية زيادة الربح، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية مهما كانت فئتها تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.

الجدير بالذكر أن مصدر في مصرف سوريا المركزي كان قد نفى إصدار ورقة نقدية من فئة الـ10000 ليرة لكونه لم يصدر أي نص تشريعي يخوله بذلك.

المصدر: الوطن السورية