بسبب أوكرانيا .. فشل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اعتماد البيان الختامي

أكدت رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية، نادية كالفينيو فشل اعتماد البيان الخاص بنتائج دورة الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب الخلافات حول الوضع حول أوكرانيا.

وأشارت كالفينيو الجمعة : "بذلنا كل ما بوسعنا للتوصل إلى اتفاق أو بيان. لسوء الحظ، لم نصل لصياغة مناسبة فيما يتعلق بالحرب".. "تم تحقيق الوحدة تقريبا في جميع عناصر البيان. العنصر الوحيد الذي لم نتمكن من التوافق عليه هو الصياغة التي توصلنا إليها في بالي".

وفقا للبيان المشترك الذي تم تبنيه في أعقاب قمة نوفمبر لمجموعة العشرين (مجموعة الـ 20) في جزيرة بالي الإندونيسية، معظم دول مجموعة الـ 20 "تدين بشدة الحرب في أوكرانيا، ولكن من بين المشاركين في المجموعة هناك آراء أخرى مغايرة".

وأشارت كالفينيو إلى أنه على الرغم من عدم وجود وثيقة ختامية، إلا أنها تشعر بالتفاؤل لوجود إجماع على المشاكل الرئيسية التي تواجهها مؤسسة التمويل الدولية، لا سيما ما يتعلق بالحاجة لتعزيز الأمن المالي العالمي ليشمل البلدان الأكثر ضعفا."

المصدر: تاس