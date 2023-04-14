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الطاقة الدولية: صادرات روسيا من النفط تسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2020

مال وأعمال

الطاقة الدولية: صادرات روسيا من النفط تسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2020
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير، أن إجمالي إمدادات روسيا من النفط ازداد في مارس الماضي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل يوميا.

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وبحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية في مارس الماضي كانت الأعلى منذ أبريل 2020.

وجاء في التقرير "ارتفعت صادرات النفط الروسية في مارس 2023 إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020. زاد إجمالي الإمدادات 0.6 مليون برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل يوميا".

بما في ذلك ارتفعت المنتجات البترولية الشهر الماضي بمقدار 450 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي قبله (فبراير 2023) لتصل إلى 3.1 مليون.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فقد ارتفع الدخل الذي يمكن لروسيا أن تحصل عليه من إمدادات النفط في الشهر السابق بمقدار مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار، لكنه منخفض بنسبة 43% عن العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

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