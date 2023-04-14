8 شركات مصرية ضمن أقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في 2023

نشر مجلس الوزراء المصري، إنفوغرافيك سلط الضوء من خلاله على الشركات المصرية الموجودة في قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجية مالية في الشرق الأوسط لعام 2023.

إقرأ المزيد

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الشركات المصرية جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في 2023 وذلك بـ 8 شركات، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 6 شركات.

وقد تصدرت شركة فوري المصرية الترتيب وذلك بحجم معاملات وصل في 2022 إلى 6.8 مليارات دولار.

المصدر: RT