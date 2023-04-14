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8 شركات مصرية ضمن أقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في 2023

مال وأعمال

8 شركات مصرية ضمن أقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في 2023
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نشر مجلس الوزراء المصري، إنفوغرافيك سلط الضوء من خلاله على الشركات المصرية الموجودة في قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجية مالية في الشرق الأوسط لعام 2023.

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وأفاد  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الشركات المصرية جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في 2023 وذلك بـ 8 شركات، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 6 شركات.

وقد تصدرت شركة فوري المصرية الترتيب وذلك بحجم معاملات وصل في 2022 إلى 6.8 مليارات دولار.

المصدر: RT

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