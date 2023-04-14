ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول معروض الذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات بعد قرار دول في "أوبك+" خفض الإنتاج.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، عند 82.46 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.37% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي عند 86.32 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.27% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم انخفاض الأسعار أمس بنسبة 1.3% للخام الأمريكي وبنسبة 1.4% لخام "برنت" تتجه أسعار الذهب الأسود لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ