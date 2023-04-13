شركة تركية تستعد للدخول في أهم صناعة مصرية

كشفت صحيفة دنيا التركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن شركة تركية رائدة في قطاع حديد التسليح ستدخل إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة أن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاقية لبدء الإنتاج في مصر مع شريك محلي، كما أشارت إلى أن وفدا من اتحاد حديد التسليح التركية سيزور مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اتحاد حديد التسليح التركي جوخان تورهان، إن اختيار مصر كأول دولة سيزورها وفد تجاري من جانب الاتحاد سيكون خطوة مهمة في تسريع عملية التطبيع بين البلدين وزيادة العلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه للعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضي، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: القاهرة 24