دعا رئيس البنك المركزي الفلبيني فيليب ميدالا، على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى الحاجة إلى خلق عالم متعدد العملات.

ووفقا لرئيس البنك المركزي الفلبيني، فإن الدولار في الوقت الراهن يتمتع بميزة بسبب سوق السندات الحكومية. وأكد أن العملات الأخرى ليس لديها الأسواق الدولية اللازمة لدعمها.

في وقت سابق، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوروبا أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

ووفقا له يتعين على الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تعزيز استقلاليته وعدم الاعتماد على الدولار خارج إقليمه، وذكر أن المبادئ التوجيهية اليوم لتنمية البلدان هي تسريع الاستقلال الذاتي الاستراتيجي وتوفير التمويل للاقتصادات.

المصدر: نوفوستي