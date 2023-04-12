مجلس الإمارات للمستثمرين: الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 28 مليار دولار

أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفع من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.

وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين: "تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في مصر وهي في تزايد متواصل، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار حتى نهاية 2020 وصولا لنحو 28 مليار دولار حتى بداية 2023 في قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي، والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل".

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، أنه "في إطار التنسيق المستمر بين الإمارات ومصر يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات وتعد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف إن "تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومصر الذي نشهده يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل، خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي".

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المصدر: صدى البلد