انخفاض احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى حد

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة حسب البيانات الأسبوعية، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 1983.

وتشير البيانات الأسبوعية للإدارة إلى إفراغ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي خلال اسبوع حتى 7 أبريل، بمقدار 1.6 مليون برميل، ليصل إلى مستوى 369.6 مليون برميل. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 11 نوفمبر 1983.

وخلال الأسبوع السابق حتى 31 مارس، انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي لأول مرة بالرغم بالرغم من بقاء البيانات عند قيم ثابتة منذ يناير الماضي، وانخفضت المؤشرات بمقدار 0.4 مليون برميل.

في الوقت نفسه، زادت احتياطيات النفط التجارية في البلاد (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) بشكل طفيف خلال نفس الأسبوع، بمقدار 0.6 مليون برميل، وهذا يناقض توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاض المخزونات التجارية بمقدار 0.6 مليون برميل.

في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ترى صعوبات في تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وفي مارس، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن البلاد ستحتاج إلى عدة سنوات لتجديد مخزوناتها الاستراتيجية النفطية، موضحة أن هذه العملية تصطدم بعراقيل، لأن السلطات الأمريكية مصممة على شراء الوقود بأسعار أقل من أسعار بيعه.

المصدر: RT