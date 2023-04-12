روسيا ترسل أول شحنة وقود إلى إيران عبر السكك الحديدية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر في صناعة الطاقة وبيانات تجارية، بأن روسيا صدرت أول شحنات الوقود إلى إيران بواسطة السكك الحديدية.

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ويأتي ذلك في وقت وسعت فيه الدولتان الخاضعتان لعقوبات غربية العلاقات التجارية والتعاون في مجال الطاقة بسرعة في ظل القيود الغربية.

وكانت موسكو وطهران قد وقعتا العام الماضي 2022 اتفاقية لتوريد موارد طاقة بقيمة 40 مليار دولار.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في الخريف الماضي، أن موسكو وطهران توصلتا إلى صفقة ضخمة للطاقة بقيمة 40 مليار دولار واتفقتا على مبادلة إمدادات النفط والغاز الطبيعي. ومنذ ذلك الوقت يعمل البلدان على تحديد المسارات والترتيبات الفنية للصفقة.

وبدأت الإمدادات الفعلية هذا العام عندما صدرت روسيا نحو 30 ألف طن من البنزين والديزل إلى إيران في فبراير ومارس 2023، بحسب مصادر وبيانات تتبع الشحن.

وقال مصدر إن جميع شحنات الوقود تم شحنها من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان بالسكك الحديدية. كما تم إرسال بعض كميات البنزين بالشاحنات من إيران إلى الدول المجاورة، بما في ذلك العراق.

وكانت روسيا تصدر في السابق كميات صغيرة من الوقود إلى إيران عبر بحر قزوين. ومع ذلك، تسعى موسكو الآن إلى توسيع نطاق الشحن بواسطة السكك الحديدية إلى طهران.

المصدر: وكالات