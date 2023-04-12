ماذا ينتظر الأسعار في روسيا؟ هل ستصعد أم تتراجع؟

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن التضخم السنوي في روسيا انخفض في مارس الماضي إلى أقل من 4%، وسط توقعات بأن يواصل المؤشر الانخفاض في أبريل الجاري.

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وقالت المسؤولة في كلمة بمجلس الدوما اليوم الأربعاء: "الآن سعر الفائدة الرئيسي يقبع عند مستوى 7.5%، لقد حافظنا على هذا المستوى لمدة 6 أشهر، لقد انخفض معدل التضخم السنوي في مارس الماضي إلى أقل من 4% ومن المحتمل أن ينخفض ​​أكثر في أبريل (2023) لكن هذا المستوى يعكس معدلات نمو الأسعار الشهرية المنخفضة للغاية في الصيف والخريف الماضيين، ورغم معدل نمو الأسعار لا يزال معتدلا لكنه أعلى مما كان عليه في الصيف والخريف".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن التضخم السنوي تباطأ في روسيا لأول مرة منذ صيف 2020 إلى مستوى 3.29%، وبذلك يكون المؤشر قد تراجع إلى دون المستهدف من قبل الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي عند 4%.

واللافت أن التضخم في روسيا بات دون مستوى المؤشر في اقتصادات متقدمة، ففي الولايات المتحدة يبلغ المؤشر (5.22%) أما في منطقة اليورو (6.9%).

المصدر: RT + تاس