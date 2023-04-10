انخفاض الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج

انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر مارس 2023 بقيمة 52.3 مليار ريال وبنسبة 3.1%، لتصل إلى 1645 مليار ريال.

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وجاء الانخفاض مقارنة بشهر فبراير 2023، بحسب ما نقله موقع "أرقام" الاقتصادي عن بيانات للبنك المركزي السعودي.

وتواصل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج تراجعها للشهر الرابع على التوالي على أساس شهري، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2021، حينها بلغت 1639.35 مليار ريال.

ومقارنة بشهر مارس 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 47.55 مليار ريال وبنسبة 2.8%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

المصدر: أرقام