لأول مرة.. "بريكس" تتفوق على القوى السبع الأكثر تقدما في العالم

تفوقت دول مجموعة "بريكس" لأول مرة على القوى السبع الأكثر تقدما في العالم، حيث توفر "بريكس" 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7% للقوى السبع الأكثر تقدما.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، وقال كاتب العمود في الصحيفة ميكائيل بلوك إن هذا التوفق إلى جانب التفوق الديموغرافي لمجموعة "بريكس" دحض الأساطير حول الدول النامية وأثبت ظهور قوة متقدمة على الولايات المتحدة.

ووفقا لشركة الاستشارات البريطانية Acorn Macro Consulting، تتمتع مجموعة "بريكس" في الوقت الراهن بوزن اقتصادي أكبر من الدول السبع الأكثر تطورا من الناحية الصناعية في العالم "مجموعة السبع الكبار".

وأفاد الصحفي بأن مجموعة "بريكس" توفر 31.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7 في المائة لمجموعة السبع.

وأشارت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal de dimanche) إلى أن الاتجاه الصعودي لمجموعة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) سيستمر خاصة على حساب أسواق الهند والصين.

وتتقدم مجموعة "بريكس" على دول مجموعة السبع الكبار ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من الناحية الديموغرافية، حيث يعيش 800 مليون شخص في دول مجموعة السبع مقابل 3.2 مليار في دول "بريكس".

وتكتل "بريكس" يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس".

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

المصدر: برايم