برلمان تركيا يعتمد أول القرارات التشريعية لتشغيل مركز الغاز

باشر برلمان تركيا العمل في اعتماد التعديلات الضرورية على التشريعات والقوانين من أجل تشغيل المركز الدولي لتجارة الغاز.

أعلن ذلك اليوم السبت، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز وقال: "مرت عبر مجلس النواب، القرارات التشريعية الأولى الخاصة بمركز الغاز. وبفضلها ستتمكن شركة بوتاس [شركة النفط والغاز التركية] وغيرها من الشركات من العمل بشكل أسرع وأسهل في هذا المجال".

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وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التركية: "مع افتتاح المركز الدولي لتجارة الغاز، ستنخفض الأسعار أيضا وهو أمر مهم بالنسبة لأوروبا. ستصبح تركيا واحدة من الأسواق التي تحدد سعر إعادة بيع الغاز".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده، تدرس خيارات للتعاون مع دول أخرى لنقل وبيع الغاز إلى أوروبا.

وأعاد الوزير إلى الأذهان، وجود اتفاقيات مع أذربيجان بشأن إنشاء مؤسسة مشتركة مختصة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي