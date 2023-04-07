الذهب الأسود يتجه نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي بفضل قرار "أوبك+"

تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي على التوالي، ويأتي ذلك في ظل قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 80.70 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.15% إلى 85.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي بأكثر من 7%، وذلك بعد قرار دول في مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ