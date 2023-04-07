 
مباشر

الذهب الأسود يتجه نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي بفضل قرار "أوبك+"

مال وأعمال

الذهب الأسود يتجه نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي بفضل قرار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2zv

تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي على التوالي، ويأتي ذلك في ظل قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 80.70 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.15% إلى 85.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي بأكثر من 7%، وذلك بعد قرار دول في مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطاقة والأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.. أبرز تصريحات وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة