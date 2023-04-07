وكالة عالمية تخفض التصنيف السيادي لأوكرانيا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P) التصنيف السيادي طويل الأجل للعملة الأجنبية لأوكرانيا إلى "CCC" من "CCC+" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وظل تصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل عند "C"، وبالعملة الأوكرانية ظل كلا التصنيفين (طويل وقصير الأجل) عند نفس المستويات: طويل الأجل عند "CCC+" (توقعات مستقرة) أما قصير الأجل عند "C".

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "أعلنت حكومة أوكرانيا عن خطة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول منتصف عام 2024، لذلك نرى أنه من المحتمل أن تنتقل أوكرانيا إلى مقايضة مضطربة لالتزاماتها التجارية الخارجية دون حدوث تطور إيجابي غير متوقع للأحداث".

وأشارت الوكالة إلى احتمال خفض تصنيف أوكرانيا بالعملة الأجنبية في العام القادم إذا تم تضمين الدين التجاري لأوكرانيا في إعادة هيكلة ديون الحكومة.

المصدر: نوفوستي