البنك الدولي يحسّن توقعاته للناتج الروسي رغم العقوبات

حسّن البنك الدولي توقعاته لانخفاض الناتج المحلي الروسي إلى 0.2 في المئة من 3.3 في المئة لهذا العام، على أن ينمو إلى 1.2، و0.8 في المئة العامين المقبلين على التوالي رغم العقوبات.

وجاء في تقرير البنك أن "النمو الاقتصادي في روسيا لا يزال ضمن نطاق الانخفاض المتوقع لعام 2023، وعلى الرغم من بقائه قريبا من الصفر، إلا أن هذا يمثل تحسنا بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بتوقعات يناير".

وأرجع البنك ذلك إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية في البلاد، رغم خفض إنتاج النفط والمشتقات البترولية في عام 2023.

كما توقع البنك الدولي زيادة عجز الميزانية بنسبة 3.7 في المئة بسبب تدابير تحفيز الاقتصاد وانخفاض عائدات النفط.

ورجح البنك نمو الأسعار الاستهلاكية 6 بالمئة هذا العام قبل أن تنخفض إلى 4 بالمئة حتى 2025، على أن ينمو الناتج الروسي إلى 1.2، و0.8 في المئة خلال العامين المقبلين على التوالي.

المصدر: نوفوستي