بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في نحو عام.. ماذا ينتظر العملة الروسية؟

توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة صحفية، أن يعزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار واليورو في ظل تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

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وقال سيلوانوف: "لقد ارتفعت أسعار موارد الطاقة الآن، وهذه إشارة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الروبل (في المستقبل)".

وأضاف سيلوانوف، أن وزارة المالية والبنك المركزي لا يضعان حدودا بشأن مسألة سعر صرف العملة الروسية الروبل.

وجاءت تصريحات الوزير بعد ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الخميس، وصعدت العملة الأمريكية فوق مستوى 81 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 18 أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي