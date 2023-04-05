تطل على البحر.. جولة داخل أغلى شقة في جدة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أغلى شقة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال صاحب الفيديو إن سعر الشقة 10 مليون ريال، موضحا: "اليوم هأخذكم في جولة داخل أغلى شقة في جدة، البيت يوجد فيه صالة لأصحابك، وصالة لأقاربك".

جولة في اغلى شقة بمدينة جدة، وسعرها 10 مليون ريال فقط ! pic.twitter.com/OOJW14rFSs — WHR (@whrumor) April 3, 2023

وتابع: "جميع غرف البيت تطل على البحر الأحمر، وبداخل غرفة النوم دورة مياه ، وكل تفاصيل الشقة مثيرة للاهتمام، والمطبخ يوجد به باب سري يدخل منه الشيف".

المصدر: RT