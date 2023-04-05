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تطل على البحر.. جولة داخل أغلى شقة في جدة (فيديو)

مال وأعمال

تطل على البحر.. جولة داخل أغلى شقة في جدة (فيديو)
جدة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أغلى شقة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال صاحب الفيديو إن سعر الشقة 10 مليون ريال، موضحا: "اليوم هأخذكم في جولة داخل أغلى شقة في جدة، البيت يوجد فيه صالة لأصحابك، وصالة لأقاربك".

وتابع: "جميع غرف البيت تطل على البحر الأحمر، وبداخل غرفة النوم دورة مياه ، وكل تفاصيل الشقة مثيرة للاهتمام، والمطبخ يوجد به باب سري يدخل منه الشيف".

المصدر: RT

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